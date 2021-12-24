Инженер Бакин спрогнозировал рост цен на жильё в 2022 году

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Генеральный директор ООО «Альянс» Сергей Бакин дал прогноз по ценам на жильё в будущем году.
Инженер Бакин спрогнозировал рост цен на жильё в 2022 году
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что отдельные виды стройматериалов существенно подорожали, в том числе металл и древесина. В связи с этим эксперт допустил рост цен на недвижимость в скорой перспективе.

«Повышение цен на жильё точно будет, в пределах 15—20%. Посмотрите темпы роста цен, год у нас не из стандартных», — сказал Бакин.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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