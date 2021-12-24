В Российской гильдии риелторов высказались о спросе на аренду жилья в Нижнем Новгороде

Вице-президент Российской гильдии риелторов Елена Недоспасова высказалась о спросе на посуточную аренду жилья в исторической части Нижнего Новгорода.

В беседе с ИА «Время Н» она заявила, что спрос на жильё в городе довольно высокий, что связано с проведением праздничных мероприятий.

«Например, на данный момент востребовано жильё в исторической части города. При этом далеко не все собственники готовы сдавать квартиры посуточно. Таких объектов сейчас не очень много», — уточнила Недоспасова.

Она добавила, что во время праздников цена на посуточную аренду в регионе растёт, однако многое зависит от локации.

«Туристы, которые относятся к своим путешествиям серьёзно, как правило, начинают искать жильё заранее или бронируют номера в отелях, что значительно выгоднее. В целом спрос в праздничные дни значительно вырастает, и стоимость, соответственно, возрастает в два раза», — сообщила Недоспасова.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.