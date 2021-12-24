Путин назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики России

Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики страны.

«Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста, заметно улучшилась ситуация на рынке труда», — отметил Путин.

По его словам, в условиях пандемии, сложных глобальных вызовов российская экономика показала свою устойчивость.

«На повестке задача следующего уровня — необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост», — сказал он на предновогодней встрече с членами правительства.

Путин заявил, что для этого есть и мощные ресурсы государства, и инвестиционный потенциал частного бизнеса.