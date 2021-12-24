Путин назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики России

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Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики страны.
Путин назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики России
  • AP

«Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста, заметно улучшилась ситуация на рынке труда», — отметил Путин.

По его словам, в условиях пандемии, сложных глобальных вызовов российская экономика показала свою устойчивость.

«На повестке задача следующего уровня — необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост», — сказал он на предновогодней встрече с членами правительства.

Путин заявил, что для этого есть и мощные ресурсы государства, и инвестиционный потенциал частного бизнеса.

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