Путин назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики России
- AP
«Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста, заметно улучшилась ситуация на рынке труда», — отметил Путин.
По его словам, в условиях пандемии, сложных глобальных вызовов российская экономика показала свою устойчивость.
«На повестке задача следующего уровня — необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост», — сказал он на предновогодней встрече с членами правительства.
Путин заявил, что для этого есть и мощные ресурсы государства, и инвестиционный потенциал частного бизнеса.