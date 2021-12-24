В Воронежской области за госизмену арестовали работавшего на Украину военного
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- РИА Новости
«Сотрудниками ФСБ России в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена», задержан военнослужащий Западного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Отмечается, что военнослужащий был завербован украинской военной разведкой и осуществлял сбор данных о деятельности Вооружённых сил России.
Фигурант арестован Воронежским гарнизонным военным судом.