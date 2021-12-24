В Воронежской области за госизмену арестовали работавшего на Украину военного

В Воронежской области военнослужащего Западного военного округа арестовали по подозрению в госизмене.

«Сотрудниками ФСБ России в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена», задержан военнослужащий Западного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Отмечается, что военнослужащий был завербован украинской военной разведкой и осуществлял сбор данных о деятельности Вооружённых сил России.

Фигурант арестован Воронежским гарнизонным военным судом.