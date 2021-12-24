В Кремле заявили, что Путин в целом весьма удовлетворён прошедшей пресс-конференцией

Президент России Владимир Путин весьма удовлетворён общением с журналистами в рамках большой пресс-конференции, которая состоялась накануне.

«В целом президент весьма удовлетворён общением, которое вчера состоялось. Оно было, действительно, весьма содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты, и дало возможность президенту озвучить его позицию по очень многим вопросам», — сказал Песков.

23 декабря президент России Владимир Путин в 17-й раз провёл большую пресс-конференцию. Он общался с журналистами почти четыре часа.

За это время они обсудили влияние коронавируса на экономику России и страну в целом, расширение НАТО на восток, последствия публикации архива с пытками в российских тюрьмах.

Также президент прокомментировал нагнетание западных СМИ по поводу того, что РФ якобы намерена напасть на Украину. Кроме того, много вопросов касалось социальной политики.

Подробнее — в видео RT.