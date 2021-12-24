RT представил видео с нетрадиционной инструкцией для празднования Рождества

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RT представляет нетрадиционную инструкцию для празднования Рождества.

«В современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно. Мы расскажем, почему канселлинг Санта-Клауса — это правильно и какие нестереотипные подарки нужно дарить детям, чтобы подготовить их к жизни в мире сексуального разнообразия, а также дадим снеговику определиться со своим гендером, расскажем об оскорблённом оленьем комьюнити и о других «прогрессивных» западных трендах. Изучите нашу толерантную методичку и решите, как вы хотите отмечать Рождество», — говорится в описании ролика.

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