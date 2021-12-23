В Удмуртии перед судом предстанут обвиняемые в телефонном мошенничестве

В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении восьмерых жителей Новосибирска. Они обвиняются в дистанционном хищении средств у 30 человек.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

В декабре 2020 года на территории Новосибирска правоохранительные органы установили местонахождение кол-центра, в котором орудовали мошенники. Подозреваемые были задержаны.

Установлено, что злоумышленники арендовали квартиру, купили мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, а также данные граждан, которые оставляли заявки на получение кредита в интернете. Обвиняемые звонили потенциальным жертвам, представлялись сотрудниками банка, после чего убеждали переводить деньги на подконтрольные счета.

Всего было похищено более 2 млн рублей. Дело направлено в суд.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.