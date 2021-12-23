В консалтинговой компании Colliers заявили о росте заполняемости отелей Петербурга

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Загрузка гостиниц в Санкт-Петербурге в 2021 году выросла на 16% по сравнению с предыдущим годом и составила 51%.
В консалтинговой компании Colliers заявили о росте заполняемости отелей Петербурга
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Colliers.

Наибольшую загруженность зафиксировали в мае — августе: было занято 60—70% отелей средней ценовой категории.

К концу 2021 года в городе доступно 26,1 тыс. номеров. Средняя стоимость номера выросла на 5%, до 4480 в сутки.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с въездным туризмом.

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