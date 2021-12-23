Экопроект Российского движения школьников стал призёром «Зелёной премии»

Проект Российского движения школьников (РДШ) «Экодежурный по стране» стал призёром «Зелёной премии» — он занял второе место в номинации «Образование».

Об этом сообщает «Взгляд».

Акцию проводили в два этапа — весной и осенью. Были организованы массовые субботники и плоггинги. Участниками проекта стали более 80 тыс. школьников с родителями и учителями.

Всего в рамках проекта было собрано более 133 т мусора.

«Мы благодарим Российского экологического оператора и членов жюри за проявленный интерес к всероссийской акции «Экодежурный по стране», для нас это новая ступень в развитии наших экологических проектов, в которых активисты не только принимают активное участие, но и становятся их непосредственными организаторами в своих регионах», — заявила исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Российский экологический оператор (РЭО) подвёл итоги «Зелёной премии» и объявил победителей в семи номинациях, включая топ-20 регионов и региональных операторов «Зелёного рейтинга».