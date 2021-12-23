Суд арестовал бывшего схиигумена Сергия по новому делу о разжигании ненависти

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Басманный суд Москвы арестовал ранее осуждённого бывшего схиигумена Сергия (Романова) по новому уголовному делу — о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд арестовал бывшего схиигумена Сергия по новому делу о разжигании ненависти
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Романову меру пресечения в виде заключения под стражу по делу, возбуждённому по ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — приводит ТАСС сообщение. 

Как уточняется, арест означает, что его не этапируют в колонию даже после вступления в силу приговора по старому делу.

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года.

Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

В сентябре того же года стало известно, что схимонах Сергий отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана.

30 ноября 2021 года суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

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