Суд арестовал бывшего схиигумена Сергия по новому делу о разжигании ненависти

Басманный суд Москвы арестовал ранее осуждённого бывшего схиигумена Сергия (Романова) по новому уголовному делу — о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Романову меру пресечения в виде заключения под стражу по делу, возбуждённому по ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, арест означает, что его не этапируют в колонию даже после вступления в силу приговора по старому делу.

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года.

Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

В сентябре того же года стало известно, что схимонах Сергий отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана.

30 ноября 2021 года суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы.