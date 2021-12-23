Суд арестовал бывшего схиигумена Сергия по новому делу о разжигании ненависти
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Романову меру пресечения в виде заключения под стражу по делу, возбуждённому по ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, арест означает, что его не этапируют в колонию даже после вступления в силу приговора по старому делу.
Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года.
Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.
В сентябре того же года стало известно, что схимонах Сергий отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана.
30 ноября 2021 года суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы.