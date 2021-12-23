В Подмосковье рассказали о ходе реализации нацпроекта «Производительность труда»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Подмосковье — один из наиболее активных регионов по привлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда», — заявила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.
По её словам, обучение бережливому производству уже прошли 855 человек, а в ближайшие два года их будет на 1 тыс. больше.
Ранее НСН сообщила, что власти Москвы направили более 17 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в 2021 году.