В Подмосковье рассказали о ходе реализации нацпроекта «Производительность труда»

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Более 300 предприятий Московской области подключатся к проекту «Производительность труда» до 2024 года.
В Подмосковье рассказали о ходе реализации нацпроекта «Производительность труда»
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Подмосковье — один из наиболее активных регионов по привлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда», — заявила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

По её словам, обучение бережливому производству уже прошли 855 человек, а в ближайшие два года их будет на 1 тыс. больше.

Ранее НСН сообщила, что власти Москвы направили более 17 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в 2021 году.

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