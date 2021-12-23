«Автостат»: в России выпустили 1,2 млн легковых автомобилей в январе — ноябре 2021 года

В январе — ноябре 2021 года в России выпустили 1,2 млн легковых автомобилей, что на 9,3% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Вместе с этим отмечается, что в ноябре 2021 года с конвейеров сошло около 100 тыс. легковых машин, что на 18,4% меньше, чем годом ранее.

По данным агентства, производство грузовых автомобилей за 11 месяцев составило 165 тыс. единиц. Это на 32,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее автоэксперт Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с производством машин в мире.