Аналитик Нечаева прокомментировала ситуацию с ценами на лекарства в российских аптеках

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Директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева прокомментировала ситуацию с ценами на лекарства в российских аптеках.
Аналитик Нечаева прокомментировала ситуацию с ценами на лекарства в российских аптеках
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«До осени рост цен был в пределах нуля, цены оставались на уровне декабря 2020 года, то есть роста цен практически не было. Небольшой рост цен начался осенью этого года, и сейчас общая инфляция немного превышает 2%», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила аналитик, причиной такой динамики стала высокая конкуренция среди аптек, а также онлайн-платформа, где можно найти более низкие цены на препараты.

Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами.

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