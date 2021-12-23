В кабмине заявили о планах завершить объединение ПФР и ФСС к 1 января 2023 года

Короткая ссылка
В аппарате заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой заявили, что объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования планируется завершить к 1 января 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости.
В кабмине заявили о планах завершить объединение ПФР и ФСС к 1 января 2023 года
  • РИА Новости

Отмечается, что Голикова провела заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года», — заявили в аппарате Голиковой. 

В рамках комиссии создадут временную рабочую группу, которая займётся обсуждением законодательных инициатив для реализации таких изменений. В группу включат на паритетной основе представителей всех трёх сторон соцпартнёрства.

6 декабря российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить