В кабмине заявили о планах завершить объединение ПФР и ФСС к 1 января 2023 года
- РИА Новости
Отмечается, что Голикова провела заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года», — заявили в аппарате Голиковой.
В рамках комиссии создадут временную рабочую группу, которая займётся обсуждением законодательных инициатив для реализации таких изменений. В группу включат на паритетной основе представителей всех трёх сторон соцпартнёрства.
6 декабря российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.