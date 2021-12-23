В кабмине заявили о планах завершить объединение ПФР и ФСС к 1 января 2023 года

В аппарате заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой заявили, что объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования планируется завершить к 1 января 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что Голикова провела заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года», — заявили в аппарате Голиковой.

В рамках комиссии создадут временную рабочую группу, которая займётся обсуждением законодательных инициатив для реализации таких изменений. В группу включат на паритетной основе представителей всех трёх сторон соцпартнёрства.

6 декабря российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.