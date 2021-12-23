Вице-президент РСТ Горин назвал популярные у россиян зарубежные направления на Новый год

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране. А самыми популярными направлениями зарубежного отдыха станут Египет, Турция и ОАЭ.

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«В этом году у нас гораздо больше возможностей для путешествий, количество открытых стран увеличилось в четыре раза, правда, к сожалению, не все страны принимают россиян без карантина. В числе самых популярных направлений прежде всего Египет, а также Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба и Мексика. В эти страны теперь, кстати, выполняются и чартерные туристические рейсы без ограничений», — сказал Горин.

По его словам, в число лидеров внутреннего новогоднего туризма входят Крым, Краснодарский край и Москва.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».