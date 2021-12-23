В Мурманской области выявили первый случай омикрон-штамма

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Первый случай инфицирования омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Мурманской области.
В Мурманской области выявили первый случай омикрон-штамма
  • РИА Новости

Отмечается, что положительный результат показали тесты двух членов семьи в Ковдорском муниципальном округе, приехавшей в гости к родственникам из-за границы. У одного из них подтвердился омикрон-штамм коронавируса.

Об этом сообщает администрация Ковдорского муниципального округа на странице «ВКонтакте».

«В один из населённых пунктов Ковдорского муниципального округа приехала в гости к родственникам семья, постоянно проживающая за границей. В соответствии с санитарным законодательством, все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус. Гражданам было вручено предписание о соблюдении самоизоляции, а анализы были направлены на дальнейшее исследование, которое выявило наличие штамма «омикрон» у одного из приехавших», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин отметил опасность распространения омикрон-штамма коронавируса.

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