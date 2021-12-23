Глава комитета по физкультуре и спорту Петербурга рассказал о трудностях в период пандемии

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Глава Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь рассказал о проблемах развития сферы спорта в период пандемии коронавирусной инфекции.
Глава комитета по физкультуре и спорту Петербурга рассказал о трудностях в период пандемии
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COVID-19 заставил на многое посмотреть по-другому, признался он в беседе с «Петербургским дневником».

«Мы ведь из-за пандемии потеряли точки отсчёта. Структура нашей работы, все регламенты были нарушены. Ведь что в спорте высших достижений главное — Олимпийские игры, это венец всего! Все циклы подготовки, все промежуточные соревнования (а их цель — подвести спортсменов и команды к Олимпиаде) — всё выстроено так, чтобы раз в четыре года все показали максимальные результаты. А Олимпиада в 2020 году не состоялась. И на полгода выпала вся система соревнований. Поэтому скажу об итогах прошлого года (а я уже называю 2021 год прошлым) самое важное — Олимпиада состоялась. Она сдвинулась на год, но это ещё не так страшно», — сказал Шантырь.

Он отметил, что это стало очень сильным ударом для многих спортсменов.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».  

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