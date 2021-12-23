Гендиректор Пузанов рассказал о пользе диверсификации бизнеса

Генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов рассказал о пользе диверсификации бизнеса.

«В первую очередь диверсификация даёт бизнесу стабильность. В нашем случае диверсификация означает ещё и расширение модельного ряда и выпуск новых категорий товаров», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, всё больше компаний стараются создавать зонтичные бренды, охватывающие широкий спектр категорий товаров, что снижает стоимость продвижения бренда и увеличивает лояльную аудиторию.

Как отметил Пузанов, диверсификация призвана уменьшить риски.

«Так, если в одной из категорий происходит провал в продажах, то другая категория поддерживает бизнес компании», — пояснил он.

Ранее НСН сообщала, что московские компании косметической, строительной и пищевой отраслей смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году.