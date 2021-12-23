Гендиректор Пузанов рассказал о пользе диверсификации бизнеса

Короткая ссылка
Генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов рассказал о пользе диверсификации бизнеса.
Гендиректор Пузанов рассказал о пользе диверсификации бизнеса
  • Pixabay

«В первую очередь диверсификация даёт бизнесу стабильность. В нашем случае диверсификация означает ещё и расширение модельного ряда и выпуск новых категорий товаров», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, всё больше компаний стараются создавать зонтичные бренды, охватывающие широкий спектр категорий товаров, что снижает стоимость продвижения бренда и увеличивает лояльную аудиторию.

Как отметил Пузанов, диверсификация призвана уменьшить риски.

«Так, если в одной из категорий происходит провал в продажах, то другая категория поддерживает бизнес компании», — пояснил он.

Ранее НСН сообщала, что московские компании косметической, строительной и пищевой отраслей смогут принять участие в пяти международных выставках в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить