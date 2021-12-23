Юрист Кузнецов напомнил о специальных тарифах авиабилетов для семей с детьми

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Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов напомнил о специальных тарифах авиабилетов для семей с детьми.
Юрист Кузнецов напомнил о специальных тарифах авиабилетов для семей с детьми
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что, согласно правилам субсидирования семейных авиаперелётов, семьи с детьми могут приобрести авиабилеты по специальным сниженным тарифам.

«Чтобы воспользоваться льготой, пассажирам необходимо приобрести билеты с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Для покупки билета достаточно паспорта и свидетельства о рождении ребёнка», — уточнил эксперт.

Как добавил Кузнецов, в правилах субсидирования приведена максимально возможная цена — от 4,6 тыс. до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Льгота распространяется на внутренние перелёты — по 46 маршрутам.

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