Юрист Кузнецов напомнил о специальных тарифах авиабилетов для семей с детьми

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов напомнил о специальных тарифах авиабилетов для семей с детьми.

В беседе с Life.ru он заявил, что, согласно правилам субсидирования семейных авиаперелётов, семьи с детьми могут приобрести авиабилеты по специальным сниженным тарифам.

«Чтобы воспользоваться льготой, пассажирам необходимо приобрести билеты с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Для покупки билета достаточно паспорта и свидетельства о рождении ребёнка», — уточнил эксперт.

Как добавил Кузнецов, в правилах субсидирования приведена максимально возможная цена — от 4,6 тыс. до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Льгота распространяется на внутренние перелёты — по 46 маршрутам.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о повышении ряда социальных выплат в России в 2022 году.

Портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей.