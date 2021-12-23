Путин заявил, что бороться с «мракобесием» Запада нужно поддержкой традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос об изменении традиционных ценностей на Западе и широком распространении культуры отмены.

По его словам, то, что это придёт в Россию, неизбежно.

«В условиях сегодняшнего мира с интернетом, с коммуникациями современными — это неизбежно. Это так же, как и пандемия коронавирусной инфекции... Нам от этого никуда не деться, нам надо просто противоядие искать», — сказал он в ответ на вопрос RT.

Путин отметил, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей.

«У всех народов Российской Федерации (хочу подчеркнуть: у всех) есть определённая внутренняя моральная защита от такого мракобесия… Да пусть они там делают что захотят. Мы должны брать всё прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться. Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия», — добавил он.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.