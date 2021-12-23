Путин ответил на вопрос про заказчиков убийств Политковской и Немцова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о заказчиках убийств журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова.

«Я всё делал для того, чтобы раскрыть эти преступления», — заявил Путин в ответ на вопрос, известны ли ему имена заказчиков убийств.

По его словам, правоохранители предприняли все возможные меры для разоблачения заказчиков этих преступлений.

«Как вам известно, за совершённые преступления люди сидят в тюрьме. Значит, есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что заказчики остались где-то за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания этого пока неизвестно. Но сделали всё, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые их них в ходе задержания погибли», — сказал Путин.

Он добавил, что «если действительно за этим стоят заказчики, о которых мы не знаем, то будем их искать».

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.