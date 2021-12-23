Путин рассказал о «кровавом госперевороте» на Украине в 2014 году

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал события на Украине в 2014 году кровавым государственным переворотом.
Путин рассказал о «кровавом госперевороте» на Украине в 2014 году
  • РИА Новости

«Что произошло (на Украине. — RT) в 2014 году? Госпереворот, кровавый, людей убивали и сжигали», — заявил Путин.

По его словам, Россия в этих условиях не могла поступить иначе, кроме как взять население Крыма «под свою защиту».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

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