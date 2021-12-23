Аналитики спрогнозировали стоимость авиабилетов в 2022 году

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Аналитики онлайн-сервиса бронирования билетов Ozon Travel спрогнозировали, что в 2022 году самые дорогие авиабилеты будут доступны в июне, августе и октябре, а самые дешёвые — в первые три месяца года.
Аналитики спрогнозировали стоимость авиабилетов в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Для путешествий по России самый выгодный месяц — февраль, средний чек за перелёт в одну сторону составляет не более 5 тыс. рублей, тогда как в пиковый — август — средняя цена на билет в одном направлении будет больше 12 тыс. рублей», — отмечают авторы исследования.

Самые выгодные месяцы для планирования отпуска в 2022 году — март, сентябрь и декабрь, добавили эксперты.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с внешним туризмом.

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