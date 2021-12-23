Аналитики спрогнозировали стоимость авиабилетов в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
«Для путешествий по России самый выгодный месяц — февраль, средний чек за перелёт в одну сторону составляет не более 5 тыс. рублей, тогда как в пиковый — август — средняя цена на билет в одном направлении будет больше 12 тыс. рублей», — отмечают авторы исследования.
Самые выгодные месяцы для планирования отпуска в 2022 году — март, сентябрь и декабрь, добавили эксперты.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с внешним туризмом.