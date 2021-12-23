Путин заявил о связи высокой смертности с низким уровнем вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал уровень смертности в стране.

«У нас даже термин такой появился — «избыточная смертность». Это просто ужасно... Что касается смертности от COVID-19, это сложно посчитать. Не потому, что кто-то что-то пытается скрыть, совсем нет. У нас, напротив, я нацеливаю нашу систему здравоохранения и правительство, чтобы было всё максимально открыто и ясно. Ещё и потому, говорю вам совершенно откровенно, чтобы люди поняли важность этой вакцинации. Ведь смертность высокая от чего? Уровень вакцинирования и коллективного иммунитета у нас низкий... Вот вам результат», — сказал Путин.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.