Путин ответил на вопрос, какой город он выбрал бы для жизни

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос, какой бы российский город он выбрал для жизни.

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«Что касается места жительства моего, то вы сказали: «Помимо Москвы и Петербурга». Почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города Российской Федерации. В одном из них я родился, это мой родной город, поэтому прежде всего, конечно, когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге. Но у нас города малые и большие развиваются, и развиваются достаточно энергично, хотя прежде всего мы должны уделить внимание развитию малых городов», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки.

При этом президент отметил, что города развиваются и на юге России.

«Краснодар, посмотрите, как развивается, прибрежная зона, Крым», — добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что в России много красивых и достойных мест, где человек может чувствовать себя комфортно.