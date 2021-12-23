Путин ответил на вопрос, какой город он выбрал бы для жизни
- Reuters
Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.
«Что касается места жительства моего, то вы сказали: «Помимо Москвы и Петербурга». Почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города Российской Федерации. В одном из них я родился, это мой родной город, поэтому прежде всего, конечно, когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге. Но у нас города малые и большие развиваются, и развиваются достаточно энергично, хотя прежде всего мы должны уделить внимание развитию малых городов», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки.
При этом президент отметил, что города развиваются и на юге России.
«Краснодар, посмотрите, как развивается, прибрежная зона, Крым», — добавил глава государства.
Путин подчеркнул, что в России много красивых и достойных мест, где человек может чувствовать себя комфортно.