Артемий Лебедев сообщил о вызове к следователю из-за поста о святых мощах

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Российского дизайнера Артемия Лебедева вызвали к следователю, чтобы он объяснил смысл поста в соцсети о святых мощах.
Артемий Лебедев сообщил о вызове к следователю из-за поста о святых мощах
  • РИА Новости

«На странице пользователя в интернет-мессенджере Telegram с именем Артемий Лебедев опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах. На основании изложенного... вам необходимо явиться для дачи объяснений в следственный отдел», — говорится в тексте документа, опубликованном дизайнером в его Telegram-канале.

Ранее Лебедев в нецензурной форме высказался о мощах святых и подверг критике людей, которые им поклоняются.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года ответил на вопрос корреспондента RT о том, где проходит граница между свободой слова и оскорблением чувств верующих.

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