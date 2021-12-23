Артемий Лебедев сообщил о вызове к следователю из-за поста о святых мощах

Российского дизайнера Артемия Лебедева вызвали к следователю, чтобы он объяснил смысл поста в соцсети о святых мощах.

«На странице пользователя в интернет-мессенджере Telegram с именем Артемий Лебедев опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах. На основании изложенного... вам необходимо явиться для дачи объяснений в следственный отдел», — говорится в тексте документа, опубликованном дизайнером в его Telegram-канале.

Ранее Лебедев в нецензурной форме высказался о мощах святых и подверг критике людей, которые им поклоняются.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года ответил на вопрос корреспондента RT о том, где проходит граница между свободой слова и оскорблением чувств верующих.