Корабли Балтфлота совершат более десяти дальних походов в 2022 году

Корабли Балтийского флота совершат более десяти дальних походов в 2022 году.

Об этом сообщает ФАН.

«В новом учебном году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше десяти дальних походов кораблей в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов», — заявил командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина по итогам коллегии Минобороны России.

По его словам, корабли примут участие в международных манёврах, а также в мероприятиях боевой подготовки.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что учения с дежурными подразделениями по отражению нападения на объекты военной инфраструктуры прошли на Черноморском флоте.