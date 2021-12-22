Корабли Балтфлота совершат более десяти дальних походов в 2022 году

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Корабли Балтийского флота совершат более десяти дальних походов в 2022 году.
Корабли Балтфлота совершат более десяти дальних походов в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

Об этом сообщает ФАН.

«В новом учебном году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше десяти дальних походов кораблей в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов», — заявил командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Лиина по итогам коллегии Минобороны России.

По его словам, корабли примут участие в международных манёврах, а также в мероприятиях боевой подготовки.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что учения с дежурными подразделениями по отражению нападения на объекты военной инфраструктуры прошли на Черноморском флоте.

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