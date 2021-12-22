Психолог Топчий дала рекомендации по подготовке детей к поступлению в сад

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Педагог-психолог омского детского сада №157 Марина Топчий дала рекомендации по подготовке детей к поступлению в сад.
Психолог Топчий дала рекомендации по подготовке детей к поступлению в сад
  • АГН «Москва»

«Никогда не говорите малышу: «Не будешь слушаться — пойдёшь в сад!» Наоборот, настройте его на позитив. Расскажите, что в садике у него появятся новые друзья, что там будет очень интересно: новые занятия и игры, прогулки, утренники», — заявила она в беседе с gorod55.ru.

По её словам, дома нужно поддерживать спокойную обстановку, чаще обнимать ребёнка, говорить ему ласковые слова.

Ещё одна рекомендация — ускорить процесс социализации, чтобы ребёнок мог долго проводить время в компании других детей и взрослых. Также необходимо формировать и совершенствовать навыки самообслуживания и гигиены.

Как считает Топчий, желательно отказаться от сосок, бутылочек и памперсов.

«Конечно, этот процесс не может проходить в один момент. Отучайте ребёнка от сосок и памперсов заранее, не меньше чем за два-три месяца до поступления в сад», — рекомендует она.

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