Психолог Топчий дала рекомендации по подготовке детей к поступлению в сад
- АГН «Москва»
«Никогда не говорите малышу: «Не будешь слушаться — пойдёшь в сад!» Наоборот, настройте его на позитив. Расскажите, что в садике у него появятся новые друзья, что там будет очень интересно: новые занятия и игры, прогулки, утренники», — заявила она в беседе с gorod55.ru.
По её словам, дома нужно поддерживать спокойную обстановку, чаще обнимать ребёнка, говорить ему ласковые слова.
Ещё одна рекомендация — ускорить процесс социализации, чтобы ребёнок мог долго проводить время в компании других детей и взрослых. Также необходимо формировать и совершенствовать навыки самообслуживания и гигиены.
Как считает Топчий, желательно отказаться от сосок, бутылочек и памперсов.
«Конечно, этот процесс не может проходить в один момент. Отучайте ребёнка от сосок и памперсов заранее, не меньше чем за два-три месяца до поступления в сад», — рекомендует она.
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