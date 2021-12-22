В Федерации автоспорта Псковской области рассказали, как завести машину в мороз

Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич рассказал, как завести машину в мороз.

«Полностью исправная машина должна заводиться без особого труда. Для этого перед сильными морозами нужно проводить диагностику и устранять неисправности: проверить исправность аккумуляторной батареи (плотность электролита, ёмкость батареи), при необходимости зарядить, заменить её», — цитирует эксперта газета «Известия».

Как отметил Мыслевич, в бензиновых двигателях может помочь замена свеч зажигания, высоковольтных проводов, если их долго не меняли.

По словам эксперта, при запуске двигателя в сильный мороз не нужно пытаться завести автомобиль с одного раза — следует прокрутить три-четыре оборота, подождать десять секунд, после чего сделать вторую попытку и так далее.

«Такой приём даст возможность немного «разогреть» масло в двигателе и трансмиссии и облегчить работу стартеру. В машинах с механической коробкой передач при запуске лучше выжать сцепление, так стартер будет крутить только двигатель, и это облегчит его работу», — пояснил Мыслевич.

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