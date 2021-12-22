В Федерации автоспорта Псковской области рассказали, как завести машину в мороз

Короткая ссылка
Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич рассказал, как завести машину в мороз.
В Федерации автоспорта Псковской области рассказали, как завести машину в мороз
  • © USA Today Network/Sipa USA
  • Legion-Media

«Полностью исправная машина должна заводиться без особого труда. Для этого перед сильными морозами нужно проводить диагностику и устранять неисправности: проверить исправность аккумуляторной батареи (плотность электролита, ёмкость батареи), при необходимости зарядить, заменить её», — цитирует эксперта газета «Известия».

Как отметил Мыслевич, в бензиновых двигателях может помочь замена свеч зажигания, высоковольтных проводов, если их долго не меняли.

По словам эксперта, при запуске двигателя в сильный мороз не нужно пытаться завести автомобиль с одного раза — следует прокрутить три-четыре оборота, подождать десять секунд, после чего сделать вторую попытку и так далее.

«Такой приём даст возможность немного «разогреть» масло в двигателе и трансмиссии и облегчить работу стартеру. В машинах с механической коробкой передач при запуске лучше выжать сцепление, так стартер будет крутить только двигатель, и это облегчит его работу», — пояснил Мыслевич.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал, что делать, если машина застряла в снегу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить