Услугами МЦД воспользовались 300 млн пассажиров за два года

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Услугами Московских центральных диаметров (МЦД) воспользовались 300 млн пассажиров за два года.
Услугами МЦД воспользовались 300 млн пассажиров за два года
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Движение на МЦД-1 и МЦД-2 открыли 21 ноября 2019 года. Построено и реконструировано около 160 км пути и более 200 км контактной сети, семь мостов и тоннелей, а также 39 платформ и 21 пешеходный переход.

Первые два диаметра состоят из 60 станций, из которых на 20 есть пересадка на МЦК, метро и радиальные направления железной дороги.

Как отметили в МЖД, развитие инфраструктуры продолжается.

Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща».

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