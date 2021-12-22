Эксперт по информационной безопасности Лукацкий рассказал о новогодних схемах мошенников

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал о новогодних схемах мошенников.

В беседе с Pravda.Ru он отметил, что в последнее время злоумышленники активно используют следующий способ: под видом различных сервисов рассылают информацию о необходимости смены пароля, после чего на фишинговых сайтах пользователи раскрывают эти данные.

«Чтобы обезопасить себя, нужно проверять ссылки, по которым мы переходим. И, конечно, не забывать про включение многофакторной аутентификации. Она доступна уже на многих сайтах. Если её включить, риски кражи пароля снижаются», — заявил эксперт.

По его словам, самая популярная схема мошенников перед Новым годом — рассылки для получения доступа к конфиденциальным данным.

«Нам приходят рассылки с товарами, услугами, путёвками, при этом сообщается, что после праздников цены вырастут. Пользователь переходит по ссылке, чтобы узнать детали, и нередко становится жертвой хакеров», — предупредил Лукацкий.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.