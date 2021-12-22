Аналитик ЦИАН Попов прокомментировал цены на квартиры в Москве

Руководитель сервиса «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов прокомментировал цены на квартиры в Москве.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что стоимость полноценных квартир в российской столице начинается от 4,5 млн рублей.

Речь идёт не об апартаментах или искусственно разделённых на студии помещениях на первых этажах либо в коттеджах, а также не о лотах со сложными юридическими особенностями.

Попов отметил, что про такие лоты «некорректно говорить, что это самые дешёвые квартиры». Как предположил эксперт, это помещения, которые «теоретически можно использовать для проживания».

«Реальный спрос на них небольшой. По соотношению цены и качества эти лоты почти всегда проигрывают полноценным квартирам», — пояснил он.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.