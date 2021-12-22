В Подмосковье в рамках лесной амнистии привели в соответствие более 71 тысячи земельных участков

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За семь месяцев 2021 года для более чем 71 тыс. земельных участков Московской области устранили противоречия между Государственным лесным реестром и Единым госреестром недвижимости в рамках лесной амнистии.
В Подмосковье в рамках лесной амнистии привели в соответствие более 71 тысячи земельных участков
  • © Павел Бедняков / РИА Новости

Об этом информирует «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зампреда областного правительства Георгия Филимонова.

«За семь месяцев инициативно приведено в соответствие 71 558 земельных участков», — рассказал Филимонов.

По его словам, к началу 2023 года планируется полностью устранить пересечение земельных участков с землями лесного фонда.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье 570 многодетных семей получат земельные участки.

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