В Подмосковье в рамках лесной амнистии привели в соответствие более 71 тысячи земельных участков
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Об этом информирует «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зампреда областного правительства Георгия Филимонова.
«За семь месяцев инициативно приведено в соответствие 71 558 земельных участков», — рассказал Филимонов.
По его словам, к началу 2023 года планируется полностью устранить пересечение земельных участков с землями лесного фонда.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье 570 многодетных семей получат земельные участки.