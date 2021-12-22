Автоюрист Радько рассказал о допустимых занятиях в пробке

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Автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал о допустимых занятиях в пробке.
Автоюрист Радько рассказал о допустимых занятиях в пробке
  • РИА Новости

«В пробках занимаются всем, что связано с работой и личной жизнью. Женщины, например, любят краситься, мужчины — решать какие-то вопросы по телефону, работать на компьютере, планшете. Но нужно понимать, что глобально это влияет на безопасность», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если отвлекаться на кнопки телефона или ноутбука, то рано или поздно это может привести к ДТП.

Как считает Радько, в пробке можно послушать радио, например новости.

«Есть радиостанции, где новости идут постоянно, и вся информация появляется онлайн. Есть очень много музыкальных станций, которые передают только музыку — спокойную, релаксирующую. Это тоже помогает скоротать время», — добавил он.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал, что делать, если машина застряла в снегу.

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