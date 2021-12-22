В Крыму проведут проверку после высадки ребёнка-льготника из автобуса

Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по факту высадки водителем автобуса ребёнка-льготника на мороз в Симферопольском районе.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу профильных ведомств.

В Следкоме пояснили, что днём 21 декабря водитель автобуса Ж/д вокзал — Перевальное высадил на трассе под Симферополем на мороз мальчика из многодетной семьи, у которого был при себе подтверждающий документ.

Проверку по этому факту организовала и прокуратура Крыма.

Ранее в пресс-службе Минтранса Крыма сообщили, что высадивший ребёнка водитель автобуса уволен.

В апреле член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников.