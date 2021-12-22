РЭО объявил победителей «Зелёной премии»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Торжественное награждение прошло в Москве 22 декабря.
На конкурс было подано более 1 тыс. заявок. В состав жюри вошли эксперты отрасли обращения с отходами и медийные личности, которые занимаются популяризацией экологического образа жизни.
«Активность наших граждан, волонтёров, бизнеса играет ключевую роль в решении экологических проблем. Экология по-настоящему объединяет и не имеет границ, политических взглядов», — прокомментировала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Ленинградской области утвердили новую территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.