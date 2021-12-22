РЭО объявил победителей «Зелёной премии»

Российский экологический оператор (РЭО) подвёл итоги «Зелёной премии» и объявил победителей в семи номинациях, включая топ-20 регионов и региональных операторов «Зелёного рейтинга».

Об этом сообщает телеканал «360».

Торжественное награждение прошло в Москве 22 декабря.

На конкурс было подано более 1 тыс. заявок. В состав жюри вошли эксперты отрасли обращения с отходами и медийные личности, которые занимаются популяризацией экологического образа жизни.

«Активность наших граждан, волонтёров, бизнеса играет ключевую роль в решении экологических проблем. Экология по-настоящему объединяет и не имеет границ, политических взглядов», — прокомментировала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Ленинградской области утвердили новую территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.