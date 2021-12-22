Глава Подмосковья Воробьёв назвал трансформацию залогом успешного развития региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал качественную трансформацию залогом успешного развития региона в 2022 году.

«То, о чём мы начинаем говорить чаще и чаще, но, может быть, кто-то не до конца ещё понял важность этого, — трансформация», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Он также выразил надежду на сохранение взаимодействия и открытости при работе.

Воробьёв назвал наступающий 2022 год временем для новых решений.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», 21 декабря в Севастополе утвердили госпрограмму развития малого бизнеса.