Глава Подмосковья Воробьёв назвал трансформацию залогом успешного развития региона
- РИА Новости
«То, о чём мы начинаем говорить чаще и чаще, но, может быть, кто-то не до конца ещё понял важность этого, — трансформация», — цитирует Воробьёва телеканал «360».
Он также выразил надежду на сохранение взаимодействия и открытости при работе.
Воробьёв назвал наступающий 2022 год временем для новых решений.
Как ранее сообщал «Новый Севастополь», 21 декабря в Севастополе утвердили госпрограмму развития малого бизнеса.