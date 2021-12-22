В Калининграде 225 преступлений раскрыли благодаря системе видеонаблюдения в 2021 году
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Обычно речь идёт о запросе информации о передвижении тех или иных автомобилей, находящихся в розыске людей или об обстоятельствах порчи имущества.
За 2021 год благодаря камерам видеонаблюдения удалось раскрыть 225 преступлений и более 700 административных правонарушений — и это не считая случаев установления обстоятельств ДТП.
Уточняется, что в Калининграде и области работает 2,1 тыс. камер наблюдения.
Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина прокомментировала идею установки камер видеонаблюдения на детских площадках.