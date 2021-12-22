В Москве направят 256 млн рублей на обновление парка такси и каршеринга

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В Москве направят 256 млн рублей на реализацию программы развития такси и услуг каршеринга. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве направят 256 млн рублей на обновление парка такси и каршеринга
  • © Е. Самарина / Mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Средства предусмотрены для выплаты субсидий таксомоторным компаниям и операторам каршеринга, приобретающим новые автомобили, а также для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.

С 2012 года таксомоторные компании получили субсидии в размере 1,1 млрд рублей. Приобретено свыше 46 тыс. автомобилей.

Ежедневно на дорогах столицы работает около 80 тыс. легковых такси с разрешениями, выданными правительствами Москвы и Московской области.

Ранее автоэксперт Алексей Зубец в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах развития каршеринга в России.

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