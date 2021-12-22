В Москве направят 256 млн рублей на обновление парка такси и каршеринга
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Средства предусмотрены для выплаты субсидий таксомоторным компаниям и операторам каршеринга, приобретающим новые автомобили, а также для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.
С 2012 года таксомоторные компании получили субсидии в размере 1,1 млрд рублей. Приобретено свыше 46 тыс. автомобилей.
Ежедневно на дорогах столицы работает около 80 тыс. легковых такси с разрешениями, выданными правительствами Москвы и Московской области.
Ранее автоэксперт Алексей Зубец в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах развития каршеринга в России.