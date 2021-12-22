Рейсовый автобус перевернулся после ДТП в Новой Москве

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Рейсовый автобус перевернулся в результате аварии в Новой Москве.
Рейсовый автобус перевернулся после ДТП в Новой Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Возле дома 14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса №1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что на место происшествия уже направлены машины скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно о крупном ДТП в Хабаровском крае — в результате столкновения автобуса с большегрузом пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

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