Рейсовый автобус перевернулся после ДТП в Новой Москве

Рейсовый автобус перевернулся в результате аварии в Новой Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Возле дома 14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса №1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что на место происшествия уже направлены машины скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно о крупном ДТП в Хабаровском крае — в результате столкновения автобуса с большегрузом пострадали шесть человек, в том числе двое детей.