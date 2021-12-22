Рейсовый автобус перевернулся после ДТП в Новой Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Возле дома 14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса №1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что на место происшествия уже направлены машины скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее стало известно о крупном ДТП в Хабаровском крае — в результате столкновения автобуса с большегрузом пострадали шесть человек, в том числе двое детей.