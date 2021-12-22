Аналитики сообщили о росте спроса на снегоходы в Москве и области на 101%

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В первые две недели декабря спрос на снегоходы с пробегом в Москве и Московской области по сравнению с 2020 годом вырос на 101%.
Аналитики сообщили о росте спроса на снегоходы в Москве и области на 101%
  • © Jim West
  • Legion-Media

Об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты «Авито Авто».

По их словам, средняя цена снегохода с пробегом в регионе составляет 144 тыс. рублей. Эксперты объяснили рост спроса на технику развитием внутреннего туризма, в том числе зимнего. 

Спрос на снегоходы с пробегом в целом по России вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена модели с пробегом в стране составляет 129 тыс. рублей.

Рейтинг самых востребованных марок возглавила Yamaha, следом идут Bombardier и «Буран».

Как ранее сообщало ФАН, эксперты заявили о росте спроса на подержанные праворульные машины в России.

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