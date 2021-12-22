Аналитики сообщили о росте спроса на снегоходы в Москве и области на 101%
- © Jim West
- Legion-Media
Об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты «Авито Авто».
По их словам, средняя цена снегохода с пробегом в регионе составляет 144 тыс. рублей. Эксперты объяснили рост спроса на технику развитием внутреннего туризма, в том числе зимнего.
Спрос на снегоходы с пробегом в целом по России вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена модели с пробегом в стране составляет 129 тыс. рублей.
Рейтинг самых востребованных марок возглавила Yamaha, следом идут Bombardier и «Буран».
Как ранее сообщало ФАН, эксперты заявили о росте спроса на подержанные праворульные машины в России.