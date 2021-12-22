Патриарх Кирилл назвал вакцинацию от коронавируса сугубо медицинским вопросом
- РИА Новости
«Я убеждён, что вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта», — цитирует ТАСС патриарха Кирилла.
В апреле сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал двухкомпонентную прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 одной из российских вакцин.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.