В Калининградской области сообщили о росте турпотока в 2021 году

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что турпоток в регион в нынешнем году составит около 1,9 млн человек — это на 10,5% выше показателей 2019 года.

Об этом пишет «Янтарный край».

«Средняя продолжительность поездки в регион составляла четверо суток. Загрузка коллективных средств размещения была на уровне 71%. В высокий сезон — с июля по сентябрь — загрузка отелей и других мест размещения в Калининграде и городах Балтийского побережья достигала 95—99%. Средний доход туристов, посещающих область, составляет 86 тыс. рублей. Средний возраст — 41 год. В основном туристы приезжали из Москвы (23,2%), Московской области (15,2%) и Санкт-Петербурга (12,3%)», — сообщил министр.

По его данным, доход в бюджет от налоговых отчислений отельеров и общепита ожидается в этом году в районе 1,2 млрд рублей.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.