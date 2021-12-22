Эксперт прокомментировал сообщения об утечках из базы данных «Розыск-Магистраль»
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По словам эксперта, некоторые крупные коммерческие системы управления базами данных предоставляют подобную информацию. При этом доступ к ним есть не только у силовых структур.
«Утечки централизованы. Вопрос только к задержкам данных. Дело в том, что подобные выгрузки из ведомственных массивов частникам проводятся раз в один-два месяца. Аналогично обстоит дело и с базами регистрируемых автомобилей, которые продаются во множество сервисов», — пояснил Бедеров.
Как сообщается на официальном сайте районного суда Самары, новое заседание по делу бывшего полицейского Кирилла Чупрова, подозреваемого в получение взятки за предоставление информации из базы данных «Розыск-Магистраль», назначено на 23 декабря.
В ведомстве уточнили, что первое заседание по существу было отложено из-за неявки свидетелей.
Ранее сообщалось, что статья за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) в отношении Чупрова была переквалифицирована.