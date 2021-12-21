В Татарстане перевели в онлайн 76 социально значимых услуг
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Жители региона могут воспользоваться онлайн-услугами республиканского Министерства социальной защиты и занятости, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Министерства лесного хозяйства, Комитета по охране объектов культурного наследия, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и других ведомств.
Госпрограмму «Цифровой Татарстан» утвердили в октябре.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области квалификацию повысили более 6 тыс. сотрудников МФЦ с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.