В Тверской области введут новые меры поддержки для многодетных семей в 2022 году

В Тверской области планируют ввести новые меры поддержки для многодетных семей в 2022 году.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В частности, форму школьникам из многодетных семей будут бесплатно предоставлять с 1-го по 11-й класс, тогда как сейчас её выдают учащимся 1—5-х классов.

Кроме того, автотранспорт для многодетных семей станут оснащать детскими креслами.

Соответствующие изменения в региональное законодательство были рассмотрены на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

В целом в регионе действует около 50 мер поддержки семей федерального и регионального уровней.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей.