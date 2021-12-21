В Самарской области рассказали о планах по расширению прямого авиасообщения с регионом

Руководитель департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов рассказал о планах по расширению прямого авиасообщения с регионом.

Об этом сообщает sova.info.

Как отметил Абдрашитов, область активно использует инструмент субсидированных авиационных рейсов.

«На протяжении двух последних лет мы соединяем Самарскую область с другими регионами в обход Москвы. Из них в течение удобного времени в Самарскую область можно долететь напрямую за достаточно хороший тариф. В 2022 году таких направлений уже будет 19», — сказал он.

По его словам, семь направлений будут абсолютно новыми. В частности, появится прямой перелёт из Тюмени, вырастет число рейсов из Екатеринбурга.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что международный аэропорт Симферополь обслужил 6,6 млн пассажиров и более 42 тыс. регулярных пассажирских рейсов с начала 2021 года.