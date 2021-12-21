«Молодёжка ОНФ» подвела итоги акции «Оставайся донором»

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Руководитель «Молодёжки ОНФ», член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич подвёл итоги акции «Оставайся донором».
«Молодёжка ОНФ» подвела итоги акции «Оставайся донором»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд».

В рамках акции было сделано 128 тыс. донаций, сдано 57 тыс. литров крови, привлечено более 50 тыс. регулярных доноров.

Кровь и её компоненты сдали свыше 400 человек, переболевших коронавирусом.

«Этот год был непростым. В 13 регионах Российской Федерации мы работали в зонах ЧС. Это не только Крым, это не только Якутия, это и Амурская область, и Забайкальский край, и Свердловская область и многие другие», — рассказал Кастюкевич.

Среди других направлений работы — помощь подшефным, одиноким пожилым людям.

Ранее заведующая отделением трансфузиологии ГКБ им. М.П. Кончаловского Виолетта Данилец в беседе с НСН дала советы донорам перед процедурой забора крови.

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