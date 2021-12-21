Специалист по кибербезопасности Вакулин рассказал о способах защиты от сайтов мошенников

Программист Сергей Вакулин, специалист по кибербезопасности, рассказал о способах защиты от сайтов мошенников.

«Определить мошеннические сайты стало довольно просто. В основном там возникают разные подарочные коробки, которые надо открывать. На это даётся три попытки. Как правило, на второй или на последней попытке тебе выдаётся какой-то «приз», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам Вакулина, такие сайты нередко запрашивают у пользователей определённую дополнительную сумму для конвертации средств, которые человек якобы выиграл.

«Должно насторожить то, что ваш приз обозначен в рублях, но почему-то система хочет его конвертировать в доллары и требует дополнительные деньги», — предупредил эксперт.

Ещё одним признаком сайта злоумышленников может стать запрос на разрешение загрузки файлов. Такие предложения необходимо отклонять.

Также мошеннические сайты могут подписывать пользователей на уведомления в браузере, после чего присылать сообщения о фейковых выплатах, распродажах и скидках.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.