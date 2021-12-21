Завершено строительство газопровода от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска
- РИА Новости
«Газпром» завершил строительно-монтажные работы по расширению мощностей магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток на участке от города Комсомольск-на-Амуре до города Хабаровска», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.
На данный момент участок заполняется газом. Его протяжённость составляет 390,8 км.
Ранее заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершено.